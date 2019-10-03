Стало известно о штурме АЭС советским спецназом

Стало известно о штурме АЭС сверхсекретным советским спецназом

Лучшие оперативники со всего Советского Союза, которые попадали в сверхсекретную школу подготовки спецназа — Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ, проходили подготовку на действующих ядерных объектах СССР. В частности, в рамках учений они за 42 секунды «захватили» Белоярскую АЭС, сообщает «Звезда».

По данным телеканала, школа спецназа была создана на базе военной части 93526 в подмосковной Балашихе в 1969 году. Курс подготовки занимал семь месяцев. В течение этого времени бойцы ежедневно отрабатывали в группе необходимые навыки, в том числе в ходе тренировок на реальных объектах. Так, их нередко забрасывали в неизвестные им населенные пункты, где им было необходимо выявить секретные объекты, составить карту или найти тайник.

В 1980-х годах в ходе подготовки к спецоперации в одной из африканских стран спецназу предложили провести «штурм» Белоярской АЭС. По словам автора этой идеи, начальника Управления нелегальной разведки Юрия Дроздова , подобный эксперимент был полезен как для самих бойцов, которые могли отработать навыки проникновения в особо охраняемые объекты, так и для сотрудников АЭС, которые таким образом могли узнать о существующих в охране объекта уязвимых местах.

Несмотря на то, что служба безопасности Белоярской АЭС активизировала все охранные системы, спецназовцам удалось захватить станцию всего за 42 секунды. За это время они проникли к реакторам и «заминировали» их, при этом ни одна из систем охраны не сработала.

После этого, отмечает «Звезда», спецназовцы были направлены в Африку, где им за 17 минут удалось выкрасть из тюрьмы разведчика-нелегала по кличке Ворон, которому грозила высылка в США.

В апреле стало известно, что российских военных обучают боевым методикам парапсихологии, и они уже применяли их на практике для поражения противника бесконтактным путем. В частности, отмечалось, что спецназовцы овладевают техникой невербального допроса при помощи метаконтакта.