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На учениях в США пострадали более 20 десантников 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
На учениях в США пострадали более 20 десантников
Фото: Reuters
В американском штате Миссисипи более 20 десантников пострадали в ходе ночных учений на военной базе «Лагерь Шелби».
В воздушно-десантной подготовке принимали участие солдаты 4-й бригады 25-й пехотной дивизии из Аляски, солдаты совершали прыжки с парашютом, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WDAM.
В результате выполняемых действий некоторые десантники зацепились за деревья. Известно, что четверых доставили в отделение неотложной помощи в больнице Форрест в Хаттисберге с тяжелыми травмами конечностей.
Сильный ветер снес группу военных с намеченной точки. Некоторые десантники зацепились за деревья.
«На данный момент мы установили, что 22 человека пострадали, из них пятнадцати была оказана медицинская помощь на месте, еще семь человек были доставлены в местную больницу», — заявил глава отдела по связям с общественностью армии США в Аляске Джон Пеннелл.
В настоящее время выясняются обстоятельства происходящего. Полученные травмы не угрожают жизни десантников.
Напомним, 20 сентября у боевых машин при десантировании в Оренбургской области не раскрылись парашюты. Экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было. Позже в Сети появилось видео падения боевых машин.
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Комментарии
Армия , Войска , Джон Пеннелл , РИА Новости , Аляска , США
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