На учениях в США пострадали более 20 десантников

В американском штате Миссисипи более 20 десантников пострадали в ходе ночных учений на военной базе «Лагерь Шелби».

В воздушно-десантной подготовке принимали участие солдаты 4-й бригады 25-й пехотной дивизии из Аляски , солдаты совершали прыжки с парашютом, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WDAM.

В результате выполняемых действий некоторые десантники зацепились за деревья. Известно, что четверых доставили в отделение неотложной помощи в больнице Форрест в Хаттисберге с тяжелыми травмами конечностей.

Сильный ветер снес группу военных с намеченной точки. Некоторые десантники зацепились за деревья.

«На данный момент мы установили, что 22 человека пострадали, из них пятнадцати была оказана медицинская помощь на месте, еще семь человек были доставлены в местную больницу», — заявил глава отдела по связям с общественностью армии США в Аляске Джон Пеннелл.

В настоящее время выясняются обстоятельства происходящего. Полученные травмы не угрожают жизни десантников.

Напомним, 20 сентября у боевых машин при десантировании в Оренбургской области не раскрылись парашюты. Экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было. Позже в Сети появилось видео падения боевых машин.