Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийский опыт: фортификационные сооружения с защитой от дронов создали в РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фортификационные сооружения защитят от дронов
Фото: ТК «Звезда»
После попытки террористов при помощи беспилотников атаковать военные объекты РФ в Сирии, военные инженеры создали сооружения, которые способны прикрывать военнослужащих от удара с коптера. Речь идет о защите личного состава, находящегося на наблюдательной вышке, пояснил начальник отдела ЦНИИ Инженерных войск, полковник Сергей Сумской.
«Институту была поставлена задача проработать защиту личного состава, находящегося на наблюдательной вышке. Имея опыт квадрокоптеров, которые сбрасывают минные боеприпасы, необходимо защитить личный состав. С этой целью была придумана так называемая сетка и дополнительная защита личного состава за счет габионов», — рассказал Сумской.
Он объяснил, что теперь при сбросе снаряда с дрона осколки остаются либо на сетке, находящейся на «крепости», либо противоосколочная защита обеспечивается за счет верхних габионов.
Габионы представляют собой плетеные конструкции прямоугольной формы, набитые землей, песком или щебнем, и способные защищать военнослужащих от атаки террористов. Как происходит строительство укреплений, показал ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров.
«Машина с краном движется вперед со скоростью три километра в час, и прямо у нас на глазах вырастает стена из габионов. То есть фортификационные сооружения длиной 70 метров можно построить чуть больше, чем за минуту. Пока на одном конце идет развертывание, здесь уже можно начинать засыпку», — объяснил ведущий.
Фортификационные сооружения быстро и легко разворачиваются и также легко разбираются. Происходит это следующим образом: ворота габионов открываются, оттуда высыпается земля, после чего «стену» можно складывать.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
ТК «Звезда»: последние новости
Учебный корабль «Перекоп» завершил переход по Северному морскому пути Учебный корабль «Перекоп» завершил переход по Северному морскому пути «Кошмар авианосцев»: СМИ Китая оценили российскую противокорабельную ракету «Кошмар авианосцев»: СМИ Китая оценили российскую противокорабельную ракету Кадры пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк Кадры пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк
Комментарии
Армия , Войска , Алексей Егоров , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину68
Отказ систем: МС-21 готовится к экстренной посадке
Отказ систем: МС-21 готовится к экстренной посадке
«Уступка»: кому не нравится «формула Штайнмайера»
«Уступка»: кому не нравится «формула Штайнмайера»52
В ООН оценили предложение о переносе из США
В ООН оценили предложение о переносе из США435
Видео
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
00:59
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение