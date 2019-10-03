Фортификационные сооружения защитят от дронов

Сирийский опыт: фортификационные сооружения с защитой от дронов создали в РФ

После попытки террористов при помощи беспилотников атаковать военные объекты РФ Сирии , военные инженеры создали сооружения, которые способны прикрывать военнослужащих от удара с коптера. Речь идет о защите личного состава, находящегося на наблюдательной вышке, пояснил начальник отдела ЦНИИ Инженерных войск, полковник Сергей Сумской.

«Институту была поставлена задача проработать защиту личного состава, находящегося на наблюдательной вышке. Имея опыт квадрокоптеров, которые сбрасывают минные боеприпасы, необходимо защитить личный состав. С этой целью была придумана так называемая сетка и дополнительная защита личного состава за счет габионов», — рассказал Сумской.

Он объяснил, что теперь при сбросе снаряда с дрона осколки остаются либо на сетке, находящейся на «крепости», либо противоосколочная защита обеспечивается за счет верхних габионов.

Габионы представляют собой плетеные конструкции прямоугольной формы, набитые землей, песком или щебнем, и способные защищать военнослужащих от атаки террористов. Как происходит строительство укреплений, показал ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров

«Машина с краном движется вперед со скоростью три километра в час, и прямо у нас на глазах вырастает стена из габионов. То есть фортификационные сооружения длиной 70 метров можно построить чуть больше, чем за минуту. Пока на одном конце идет развертывание, здесь уже можно начинать засыпку», — объяснил ведущий.

Фортификационные сооружения быстро и легко разворачиваются и также легко разбираются. Происходит это следующим образом: ворота габионов открываются, оттуда высыпается земля, после чего «стену» можно складывать.