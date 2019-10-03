Производитель «Курганца-25» начал цифровую модернизацию

До конца 2020 года «Курганмашзавод» получит более 30 высокоточных цифровых станков с программным управлением.

Ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса — «Курганский машиностроительный завод», получит более тридцати высокоточных цифровых станков. Техника будет оснащена программным управлением.

Станки установят до конца следующего года, сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех. С помощью нового оборудования предприятие сможет вдвое увеличить объем выпуска гражданской продукции, в частности речь идет о технике высокой проходимости.

Отмечается, что несколько токарных обрабатывающих центров, предназначенных для завода сварных конструкций, уже приобретены. Первые комплексы с числовым программным управлением появятся на предприятии в этом году.

В пресс-служб уточнили, что новейшее оборудование появится на тех участках, где необходимы дополнительные ресурсы для увеличения объема производства.