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Производитель «Курганца-25» начал цифровую модернизацию 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Производитель «Курганца-25» начал цифровую модернизацию
Фото: ТК «Звезда»
До конца 2020 года «Курганмашзавод» получит более 30 высокоточных цифровых станков с программным управлением.
Ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса — «Курганский машиностроительный завод», получит более тридцати высокоточных цифровых станков. Техника будет оснащена программным управлением.
Станки установят до конца следующего года, сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех. С помощью нового оборудования предприятие сможет вдвое увеличить объем выпуска гражданской продукции, в частности речь идет о технике высокой проходимости.
Отмечается, что несколько токарных обрабатывающих центров, предназначенных для завода сварных конструкций, уже приобретены. Первые комплексы с числовым программным управлением появятся на предприятии в этом году.
В пресс-служб уточнили, что новейшее оборудование появится на тех участках, где необходимы дополнительные ресурсы для увеличения объема производства.
ПАО «Курганский машиностроительный завод» (ПАО «Курганмашзавод») находится в городе Кургане. Предприятие специализируется на производстве боевых машин пехоты, в частности выпускал БМП Б-11 на базе Курганец-25. В 2019 году завод вошел в состав Ростеха.
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Комментарии
Армия , Курганмашзавод , Ростех
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