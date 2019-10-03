КНДР подтвердила испытание ракеты нового типа

КНДР подтвердила успешное проведение испытательного запуска баллистической ракеты нового типа

Академия национальной обороны КНДР в среду в первой половине дня успешно провела в акватории Вонсанского залива у восточного побережья страны испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Пуккыксон-3" с борта подводной лодки. Об этом в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи /ЦТАК/.

Отмечается, что в результате тестового пуска, проведенного под большим углом, были подтверждены основные тактико-технические показатели новейшей баллистической ракеты. Испытательный запуск не оказал никаких отрицательных влияний на безопасность окружающих стран.

Согласно сообщению, успешный тестовый пуск баллистической ракеты "Пуккыксон-3" с подводной платформы является значительным успехом, открывшим новую фазу в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии самостоятельной военной мощи страны.