Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНДР подтвердила успешное проведение испытательного запуска баллистической ракеты нового типа 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
КНДР подтвердила испытание ракеты нового типа
Фото: Reuters
Академия национальной обороны КНДР в среду в первой половине дня успешно провела в акватории Вонсанского залива у восточного побережья страны испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Пуккыксон-3" с борта подводной лодки. Об этом в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи /ЦТАК/.
Отмечается, что в результате тестового пуска, проведенного под большим углом, были подтверждены основные тактико-технические показатели новейшей баллистической ракеты. Испытательный запуск не оказал никаких отрицательных влияний на безопасность окружающих стран.
Согласно сообщению, успешный тестовый пуск баллистической ракеты "Пуккыксон-3" с подводной платформы является значительным успехом, открывшим новую фазу в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии самостоятельной военной мощи страны.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
ИА Синьхуа: последние новости
Протестующие подожгли здание провинциальной администрации на юге Ирака Президент Туркменистана освободил от должности главу МВД за серьезные недостатки в работе и понизил в звании Контактная группа по Украине согласовала формулу Штайнмайера
Армия , Оружие , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН оценили предложение о переносе из США
В ООН оценили предложение о переносе из США405
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому1385
«Власти хотят закрыть рот всем»
«Власти хотят закрыть рот всем»157
Интимный скандал в Раде: найден виновник
Интимный скандал в Раде: найден виновник2
Поступку Боярского нашли объяснение
Поступку Боярского нашли объяснение65
Видео
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
00:59
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
Шоу-бизнес
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
00:21
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Украина В мире
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
02:32
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
Общество
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
00:20
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение