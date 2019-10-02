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Украинские военные выпустили девять мин по окраинам Донецка — ДНР 

Украина.ру 1 час назад
Украинские военные выпустили мины по Донецку
Фото: пресс-служба ВС Украины
Вечером 2 октября под огнем украинских силовиков оказался северный пригород Донецка — поселок Спартак. Об этом со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).
«Вооруженные формирования Украины в 18:20 открыли огонь по направлению населенного пункта Спартак. Выпущено девять мин калибра 82 мм и произведено 46 выстрелов из АГС», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 15 раз, использовав 158 боеприпасов различных калибров.
Информация о жертвах и разрушении жилых домов и инфраструктуры не поступала.
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Армия , Конфликты , Украина , Донецк
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