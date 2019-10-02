Легендарный бомбардировщик разбился в США

Легендарный бомбардировщик «Летающая крепость» разбился в США

Самолет В-17 потерпел аварию при посадке в аэропорту Брэдли и врезался в ангар.

В американском штате Коннектикут потерпел крушение бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 «Летающая крепость». Самолет принадлежал частному некоммерческому Фонду «Коллингс» (Collings Foundation). Инцидент произошел в аэропорту Брэдли.

«На месте произошел пожар, работают спасатели. Аэропорт закрыт», — говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter.

Cамолет потерпел крушение при приземлении на шестую взлетно-посадочную полосу, после чего врезался в ангар. По данным CNN, при крушении бомбардировщика пострадали как минимум шесть человек. Однако точное количество находившихся на борту не уточняется.