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Легендарный бомбардировщик «Летающая крепость» разбился в США 

ТК «Звезда» + ещё 13 1 час назад
Легендарный бомбардировщик разбился в США
Фото: nationalmuseum.af.mil
Самолет В-17 потерпел аварию при посадке в аэропорту Брэдли и врезался в ангар.
В американском штате Коннектикут потерпел крушение бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 «Летающая крепость». Самолет принадлежал частному некоммерческому Фонду «Коллингс» (Collings Foundation). Инцидент произошел в аэропорту Брэдли.
«На месте произошел пожар, работают спасатели. Аэропорт закрыт», — говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter.
Cамолет потерпел крушение при приземлении на шестую взлетно-посадочную полосу, после чего врезался в ангар. По данным CNN, при крушении бомбардировщика пострадали как минимум шесть человек. Однако точное количество находившихся на борту не уточняется.
Самолет B-17, известный под названием «Летающая крепость», был разработан в 1930-е годы американской компанией Boeing. Всего было построено более 12,7 тысячи подобных самолетов различной модификации. Их продолжали эксплуатировать до 1945 года.
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Комментарии
Армия , Катастрофы , Происшествия , Boeing , США
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