Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении

Азербайджан заявил о нападении диверсантов и обстреле со стороны Армении

Госпогранслужба Азербайджана сообщила о нападении диверсантов и обстреле пограничных пунктов со стороны Армении . Об этом сообщает портал Haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации азербайджанской стороны, Вооруженные силы Армении 1 октября около 22:00 (21:00 мск) открыли огонь из крупнокалиберного оружия. «Огневые точки противника, обстреливавшие позиции наших войск, были подавлены ответным огнем», — говорится в сообщении. О погибших и раненых не сообщается.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал заявление Баку о «предотвращении диверсии с армянской стороны» дезинформацией. В беседе с журналистами портала «Спутник Армения» он отметил, что реальности не соответствует и сообщение об обстреле из крупнокалиберного оружия. По его словам, ситуация на границе относительно стабильная.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.