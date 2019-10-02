Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия США спустя 15 лет избавилась от камуфляжа, который не помогал скрываться 

Ferra.ru 1 час назад
Армия США сменила камуфляж
Фото: Reuters
Военнослужащих Соединённых Штатов обязали носить только зеленовато-коричневую форму OCP (Operational Camouflage Pattern). Камуфляж UCP (Universal Camouflage Pattern) наконец ушёл в прошлое. Он был светлее, и потому подвергался критике.
Правило вступило в силу вчера, 1 октября. Обмундирование UCP появилось ещё в 2004 году.
Описывали его так:
«Форма выпускается с отпечатком пиксельного мрамора оттенков серого и хаки, как если бы она была изготовлена, чтобы скрыться в гравийной яме или кусочке сыра Вальдеон (сыр с плесенью)»
Другие журналисты иронизировали и называли UCP подходящим под «бабушкин диван». Факт в том, что данный камуфляж действительно был заметен в зоне боевых действий.
«Военное обозрение» отмечает, что разработка и изготовление UCP обошлись США в $5 млрд
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
Ferra.ru: последние новости
Япония разместит сверхбыстрые ракеты для «сдерживания» России Япония разместит сверхбыстрые ракеты для «сдерживания» России Названо российское оружие-«кошмар» для американских авианосцев Названо российское оружие-«кошмар» для американских авианосцев В России рассказали, почему гиперзвуковая ракета «Циркон» будет вселять ужас в противника В России рассказали, почему гиперзвуковая ракета «Циркон» будет вселять ужас в противника
Армия , Военное обозрение , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей4
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США78
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином6
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
Меркель оценила возможность снятия санкций с России46
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США38
Видео
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей
02:26
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей
Происшествия США
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
06:16
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
Политика
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
01:19
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
Шоу-бизнес
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
03:12
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
В мире Европа
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
01:00
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
В мире
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
03:55
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
Шоу-бизнес В мире
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
01:06
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
В мире Оружие
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
03:35
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
В мире Политика
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
03:34
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение