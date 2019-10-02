Армия США сменила камуфляж

Армия США спустя 15 лет избавилась от камуфляжа, который не помогал скрываться

Военнослужащих Соединённых Штатов обязали носить только зеленовато-коричневую форму OCP (Operational Camouflage Pattern). Камуфляж UCP (Universal Camouflage Pattern) наконец ушёл в прошлое. Он был светлее, и потому подвергался критике.

Правило вступило в силу вчера, 1 октября. Обмундирование UCP появилось ещё в 2004 году.

Описывали его так:

«Форма выпускается с отпечатком пиксельного мрамора оттенков серого и хаки, как если бы она была изготовлена, чтобы скрыться в гравийной яме или кусочке сыра Вальдеон (сыр с плесенью)»

Другие журналисты иронизировали и называли UCP подходящим под «бабушкин диван». Факт в том, что данный камуфляж действительно был заметен в зоне боевых действий.

«Военное обозрение» отмечает, что разработка и изготовление UCP обошлись США в $5 млрд