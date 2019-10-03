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Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине 

РИА Новости + ещё 4 30 минут назад
«Попросили»: почему США снова помогают Украине
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп признался, что принял решение о размораживании помощи Украине после звонка сенатора Роба Портмана, который объяснил, что это важно.
"Он (сенатор Роб Портман) позвонил и попросил: пожалуйста, одобри деньги. Я сказал: "Роб, я ненавижу быть страной, которая постоянно дает деньги"… Но он сказал, что это важно. Он вышел на меня и сказал это. Это было единственным поводом для меня (разрешить выделение средств)", — сказал Трамп во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё итогам переговоров.
Ранее Трамп откладывал выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Как пояснил сам президент США, он и дальше будет придерживать подобное финансирование, пока европейские страны не согласятся разделить с Вашингтоном эту финансовую нагрузку.
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Армия , В мире , Войска , Советники Путина , Роб Портман , Дональд Трамп , США
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