«Попросили»: почему США снова помогают Украине

Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине

"Он (сенатор Роб Портман) позвонил и попросил: пожалуйста, одобри деньги. Я сказал: "Роб, я ненавижу быть страной, которая постоянно дает деньги"… Но он сказал, что это важно. Он вышел на меня и сказал это. Это было единственным поводом для меня (разрешить выделение средств)", — сказал Трамп во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё итогам переговоров.

Ранее Трамп откладывал выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Как пояснил сам президент США, он и дальше будет придерживать подобное финансирование, пока европейские страны не согласятся разделить с Вашингтоном эту финансовую нагрузку.