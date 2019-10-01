Трампа пугает военное присутствие России в Арктике

В Вашингтоне заявили, что Трамп обеспокоен наращиванием РФ военного присутствия в Арктике

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Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии

Штрафы для уклонистов от призыва могут увеличить в шесть раз

Иранская оппозиция сообщила, кто стоит за атакой на объекты Saudi Aramco