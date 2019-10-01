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В Вашингтоне заявили, что Трамп обеспокоен наращиванием РФ военного присутствия в Арктике 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Трампа пугает военное присутствие России в Арктике
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп обеспокоен наращиванием Россией военного присутствия в Арктике, а также усилением интереса Китая к этому региону. Об этом заявил во вторник представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов, который проводился в связи с приездом в американскую столицу президента Финляндии Саули Ниинистё.
"Президент [Трамп] обеспокоен крупномасштабным наращиванием Россией военного присутствия в Арктике, а также растущим стремлением Китая присутствовать [в регионе]", — сказал представитель исполнительной власти.
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Армия , В мире , США , Дональд Трамп , Китай
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