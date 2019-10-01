Трампа пугает военное присутствие России в Арктике

Президент США Дональд Трамп обеспокоен наращиванием Россией военного присутствия в Арктике, а также усилением интереса Китая к этому региону. Об этом заявил во вторник представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов, который проводился в связи с приездом в американскую столицу президента Финляндии Саули Ниинистё.
"Президент [Трамп] обеспокоен крупномасштабным наращиванием Россией военного присутствия в Арктике, а также растущим стремлением Китая присутствовать [в регионе]", — сказал представитель исполнительной власти.