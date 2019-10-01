Киев и Вашингтон обсудили вооружение армии Украины

Киев и Вашингтон обсудили потребности украинской армии в вооружении

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак обсудил со стратегическим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Дональдом Винтером потребности украинской армии в вооружении и военной технике, сообщила во вторник пресс-служба Генштаба.

"Стороны обсудили вопросы функционирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины, а также потребности ВС Украины в вооружении и военной технике", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

По данным пресс-службы, Хомчак поблагодарил Винтера за помощь и поддержку, которую США оказывают и планируют предоставлять вооруженным силам Украины в укреплении оборонных возможностей.