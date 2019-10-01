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Киев и Вашингтон обсудили потребности украинской армии в вооружении 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Киев и Вашингтон обсудили вооружение армии Украины
Фото: РИА Новости
Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак обсудил со стратегическим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Дональдом Винтером потребности украинской армии в вооружении и военной технике, сообщила во вторник пресс-служба Генштаба.
"Стороны обсудили вопросы функционирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины, а также потребности ВС Украины в вооружении и военной технике", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
По данным пресс-службы, Хомчак поблагодарил Винтера за помощь и поддержку, которую США оказывают и планируют предоставлять вооруженным силам Украины в укреплении оборонных возможностей.
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Армия , В мире , Войска , США , Украина , Руслан Хомчак , Генштаб , Киев
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