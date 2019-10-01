«Пожертвовать независимостью»: Минск рассказал об интеграции с РФ

Белоруссии Глава МИД Владимир Макей выразил уверенность, что программа интеграции не несет опасности для суверенитета республики. Дипломат считает, что в Белоруссии сейчас живет общество, выросшее в независимой стране, и, соответственно, не готовое жертвовать суверенитетом страны. Политик указал на препятствия для интеграции, а также заявил о недопустимости нивелирования ранее принятых договоренностей.

Программа интеграции Белоруссии и России не представляет угрозы для суверенитета восточноевропейского государства, уверен глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Сразу хочу сказать, что, на наш взгляд, никакой опасности сама по себе программа не несет. Почему? Во-первых, мы четко исходим из того, что для нас самое главное и незыблемое — это сохранение суверенитета наших государств, в данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь», — подчеркнул дипломат в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Аргументируя свою точку зрения, Макей заявил, что сегодня в республике живет совсем другое общество, для которого независимость Белоруссии — вопрос, не терпящий обсуждения.

«Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость. Ну и потом, я в принципе не понимаю, как мог бы, если даже теоретически представить, первый президент страны, создавший независимое государство, пожертвовать этой независимостью, и как он вошел бы в историю? Даже если исходить чисто из таких посылов», — уверен глава МИД.

Кроме того, Владимир Макей рассказал, что программа интеграции подразумевает полное соответствие положениям Договора о создании Союзного государства. При этом дипломат также подчеркнул, что изначально в ходе переговоров предлагались пункты, «абсолютно неприемлемые, в частности, для белорусской стороны».

Политик уверен, что сторонам следует сосредоточиться на экономической стороне вопроса. По его словам, Москва и Минск должны детально обсудить углубление торгово-экономического сотрудничества, а также согласовать сельскохозяйственные и промышленные вопросы.

Также Макей отметил, что процесс работы над планом интеграции проходит не без трудностей. Дипломат также высказал некоторое недовольство поведением российской стороны в ходе переговорного процесса.

«Для нас абсолютно неприемлемы некоторые вещи, когда мы договариваемся двигаться в том или ином направлении и заключаем соответствующее соглашение, юридически обязывающие документы по тем или иным вопросам, а потом нам говорят, что изменилась ситуация и надо сейчас уже пересмотреть эти соглашения», — заявил он.

По словам дипломата, подобная ситуация сложилась при обсуждении налогового маневра: «Проходит буквально несколько месяцев, наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности».

Вместе с тем, Макей отмечает, что Белоруссия и Россия довольно плотно работают над воплощением всех предложений. Он заявил, что интеграционная программа подразумевает создание 31 дорожной карты в различных сферах торгово-экономического сотрудничества.