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Визитам «спецназа Кадырова» в Норвегию нашли подтверждение 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Визитам «спецназа Кадырова» в Норвегию нашли подтверждение
Фото: ТАСС
Журналисты «Новой газеты», изучив скриншоты фотографий из аккаунтов бойцов российского спецназа в соцсетях, пришли к выводу, что военнослужащие не раз бывали на территории архипелага Шпицберген. В первую очередь речь идёт о бойцах «Летучего отряда Кадырова».
Под пристальное внимание СМИ попали фотографии пользователя под ником bes_600. Мужчина опубликовал в Instagram снимок, сделанный в 2016 году в грозненском аэропорту. При этом на вопрос подписчика об отсутствующем на фото товарище он ответил, что «они с Магой в Норвегии были тогда, по работе ездили». На другом снимке bes_600 изображён с пользователем под ником akhaev_07_95, который выкладывал фото на фоне авиазаправщика с надписью Svalbard lufthavn (аэропорт Шпицбергена — прим. ред.). По данным издания, в аккаунте мужчины также можно найти снимок, сделанный 20 января этого года, на котором он изображён с автоматом в руках в столице Шпицбергена городе Лонгьир.
По словам автора статьи, причастность akhaev_07_95 к российскому спецназу также может доказать тот факт, что пользователь регулярно снабжает снимки хэштегом ruspetsnaz, относящимся к Российскому университету спецназа в Гудермесе, который лично курирует глава республики Чечня Рамзан Кадыров.
По данным издания, в Сети есть и другие снимки воспитанников военного университета, доказывающие присутствие бойцов в Норвегии. При этом автор статьи уточняет, что говорить о туристических поездках здесь неуместно, поскольку бойцы зачастую изображены с оружием в руках, и, кроме того, бойцам чеченского спецназа как формальным сотрудникам Росгвардии запрещено посещать страны НАТО.
27 сентября издание AldriMer сообщило об обнаружении бойцов российского спецназа на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии. Журналисты ссылаются на источники в разведслужбах страны и союзников по Североатлантическому альянсу. Отмечается, что спецназ первыми обнаружили американцы при помощи съёмки территории с разведывательных самолётов. Предполагается, что российские бойцы проводили разведку на местности, а также подробно изучали объекты инфраструктуры. Аналитики издания полагают, что появление спецназовцев может быть связано с проведением российских военных учений в Баренцевом море. Однако журналисты подчёркивают, что на материковой части Норвегии россияне «работают» в штатском.
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Комментарии
Армия , Безопасность , Рамзан Кадыров , Росгвардия , НАТО , Норвегия
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