Белоруссия отказалась видеть смысл в размещении российских баз

По словам Макея, российские базы в Белоруссии теряют актуальность из-за развития современных технологий. «Сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», — пояснил он.

Кроме того, министр засомневался, что размещение военных объектов поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе. На вопрос о связи позиции Белоруссии с европейскими странами Макей подчеркнул, что решения в стране принимаются лишь исходя из национальных интересов.