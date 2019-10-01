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Белоруссия отказалась видеть смысл в размещении российских баз 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Размещение российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии не имеет смысла. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
По словам Макея, российские базы в Белоруссии теряют актуальность из-за развития современных технологий. «Сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», — пояснил он.
Кроме того, министр засомневался, что размещение военных объектов поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе. На вопрос о связи позиции Белоруссии с европейскими странами Макей подчеркнул, что решения в стране принимаются лишь исходя из национальных интересов.
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Армия , Видео , В мире , Политика , Григорий Березкин , Владимир Макей , МИД
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