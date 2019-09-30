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Штрафы за уклонение от службы в армии увеличат в 6 раз 

360tv.ru 1 час назад
Уклонистов серьезно накажут
Фото: 360tv.r
В скором времени, тем, кто скрывается от прохождения службы в армии могут увеличить штраф в шесть раз, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
Сейчас минимальный штраф составляет 500 рублей. Стоит отметить, что штрафы затронут не только тех, кто злостно игнорирует уведомления военных комиссариатов, но и тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы.
Большинство скрывается от военкомата, не понимая, зачем им служить уточнил Бурдинский. Однако согласно данным ведомства, число молодых людей, уклоняющихся от армии, ежегодно снижается. Так в 2014 году это было около шести тысяч человек, против 1,6 тысячи в настоящий момент.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий увеличение штрафа до десяти тысяч рублей для не вставших на воинский учет.
За уклонение от призыва на военную службу существует также уголовная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 328 УК РФ и карается штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 1,5 лет. Также уклонистов могут арестовать на срок от трех до шести месяцев или посадить на два года.
Но следует помнить, что по закону, во-первых, не каждая неявка в военкомат является уклонением, а во-вторых, факт уклонения обязательно должен быть доказан.
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Комментарии7
Армия , Евгений Бурдинский , Генштаб , Госдума
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