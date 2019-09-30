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Дональд Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США 

Говорит Москва 15 минут назад
Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил
Фото: РИА Новости
Также американский президент объявил о принятии на вооружение нового оборудования.
На церемонии смены руководителей Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Трамп отметил, что у Вашингтона есть оборудование, информацию о котором ещё никогда не разглашалась.
В конце июля Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя комитета начальников штабов. Он ранее заявлял, что диалог между военными ведомствами России и США имеет крайне важное значение.
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Армия , США , Дональд Трамп , Марк Милли , Министерство обороны , Комитет начальников штабов , Конгресс США
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