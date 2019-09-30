Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил

Также американский президент объявил о принятии на вооружение нового оборудования.
На церемонии смены руководителей Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Трамп отметил, что у Вашингтона есть оборудование, информацию о котором ещё никогда не разглашалась.
В конце июля Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя комитета начальников штабов. Он ранее заявлял, что диалог между военными ведомствами России и США имеет крайне важное значение.