Появилось видео запуска «Тополя-М»

Минобороны опубликовало видео учебно-боевого запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
#Видео На космодроме #Плесецк сегодня состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты #ТопольМ шахтного базирования https://t.co/FoMEHGcjTz #РВСН #ПускиРакет #МБР #Испытания #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/s6owT9WunK— Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2019 г.
Цель запуска состояла в том, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса. Как уточнили в Минобороны, поставленные задачи были выполнены в полном объеме.
Запуск ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования состоялся 30 сентября.