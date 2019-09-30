Появилось видео запуска «Тополя-М»

Появилось видео учебно-боевого запуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Цель запуска состояла в том, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса. Как уточнили в Минобороны, поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Запуск ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования состоялся 30 сентября.