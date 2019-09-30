«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России обвинило британских военных в придумывании угроз 

RT на русском 47 минут назад
Пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что британские военные придумывают несуществующие угрозы ради освоения бюджета.
Таким образом он прокомментировал заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией.
Отмечается, что Картер в публикации Daily Telegraph заявил, что «чувствует себя как на войне», а Россия «представляет собой более серьёзную угрозу, чем пять лет назад».
«Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать свое существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно», — говорится в заявлении пресс-секретаря на сайте посольства.
Он отметил, что придумываемые угрозы традиционно не являются военными, но представляются в качестве таковых.
Ранее российское посольство отреагировало на обещание министра иностранных дел Британии Доминика Рааба «вводить санкции против режимов, которые угнетают журналистов».
12 сентября помощник начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл назвал самое опасное оружие России.
RT на русском: последние новости
С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М» С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М» Новейший МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Чёрное море Новейший МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Чёрное море Посольство России назвало провокацией статью о спецназе в Норвегии Посольство России назвало провокацией статью о спецназе в Норвегии
Комментарии12
Армия , Видео , В мире , Daily Telegraph , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские школьники избили и ограбили врача
Российские школьники избили и ограбили врача3
Саакашвили обещал народу «разобраться с олигархом»
Саакашвили обещал народу «разобраться с олигархом»4
Пока вы не уснули: россиян предупредили о росте цен
Пока вы не уснули: россиян предупредили о росте цен72
У космонавта на МКС увеличилась голова
У космонавта на МКС увеличилась голова10
Человек упал под поезд в столичном метро
Человек упал под поезд в столичном метро16
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
01:50
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
Армия В мире
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
02:38
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
Шоу-бизнес
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
02:48
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
Происшествия
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
00:40
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение