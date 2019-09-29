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Российский спецназ заметили на территории Норвегии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Российский спецназ заметили на территории Норвегии
Фото: МВД.рф
Зарубежные СМИ сообщают, что бойцы российского спецназа проводили разведку и изучали важные объекты инфраструктуры. Их появление на территории Норвегии зафиксировали со спутника. Данные факты предоставили американские спецслужбы.
Известно, что появление российского спецназа связали с военными учениями в Баренцевом море, в ходе которых Северный флот России приблизился к Шпицбергену. Зарубежные СМИ сообщают, что на материковой части страны бойцы действуют под видом штатских.
По информации РБК, в Минобороны Норвегии и других спецслужбах страны информацию о появлении российского спецназа комментировать не стали. Ранее «ФедералПресс» писал, что украинские силовики более 10 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе. По информации пресс-службы Народной милиции ДНР, силовики Украины уже 13 раз нарушили перемирие. Известно, что в результате обстрела в воскресенье вечером погиб один из ополченцев. Как сообщает представитель ведомства, силовики выпустили около 40 мин и четыре танковых снаряда. Кроме этого, ведется огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
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Комментарии16
Армия , Войска , Министерство обороны , ФедералПресс , Норвегия
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