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Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник 

Вести.Ru 25 минут назад
Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник
Фото: EPA
В приграничной с Сирией турецкой провинции Килис истребители F-16 этой страны сбили неопознанный беспилотник.
По информации министерства обороны Турции, беспилотный летательный аппарат 28 сентября шесть раз нарушил турецкое воздушное пространство. Он был замечен на западе провинции Килис, а также в районе операции "Щит Евфрата". Установить его тип и государственную принадлежность турецкие военные не смогли.
В воскресенье, 29 сентября, беспилотник был сбит двумя истребителями F-16, вылетевшими с авиабазы Инджирлик. Обломки аппарата упали в районе военной базы Чилдыроба в провинции Килис, пишет РИА Новости.
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Армия , Войска , РИА Новости , Килис , Сирия
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