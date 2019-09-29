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«Казацкая воля». Украина направила в Черное море корабли и катера 

Украина.ру + ещё 1 2 часа назад
Военно-морские силы Украины проводят учения и тренировки в акватории Черного моря. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба министерства обороны
«В рамках стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля — 2019" в акватории Черного моря начался ряд учений и тренировок корабельно-катерного состава национальных ВМС и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины», — говорится в сообщении.
По легенде учений, условный противник десантируется на один из участков морского побережья страны, а корабельно-катерные группы ВМС и Морской охраны пытаются осуществить переход в заданный район и уничтожить живую силу и вооружение морского десанта противника.
По данным пресс-службы, «противник» довольно быстро закрепился на побережье и готовился продвигаться вглубь территорий. Поэтому сначала по нему нанесли удар штурмовики тактической авиации, с моря корабельно-катерная тактическая группа нанесла прицельные огневые удары.
На Украине начались совместные с НАТО учения
Также группа украинских кораблей и катеров провела тактическое маневрирование с элементами уклонения от условных атак кораблей противника, в режиме онлайн обменивалась данными с целью освещения воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех.
Несмотря на то, что официальный Киев заявляет о тех или иных успехах украинского флота, по признанию экс-командующего ВМС Сергея Гайдука, его критическое положение достигло точки не возврата, так как с 1991 года и было списано и утилизировано 19 боевых кораблей и катеров, 45 судов обеспечения.
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Армия , Видео , Войска , Сергей Гайдук , Министерство обороны , НАТО
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