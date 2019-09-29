«Казацкая воля». Украина направила в Черное море корабли и катера

Военно-морские силы Украины проводят учения и тренировки в акватории Черного моря. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба министерства обороны

«В рамках стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля — 2019" в акватории Черного моря начался ряд учений и тренировок корабельно-катерного состава национальных ВМС и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины», — говорится в сообщении.

По легенде учений, условный противник десантируется на один из участков морского побережья страны, а корабельно-катерные группы ВМС и Морской охраны пытаются осуществить переход в заданный район и уничтожить живую силу и вооружение морского десанта противника.

По данным пресс-службы, «противник» довольно быстро закрепился на побережье и готовился продвигаться вглубь территорий. Поэтому сначала по нему нанесли удар штурмовики тактической авиации, с моря корабельно-катерная тактическая группа нанесла прицельные огневые удары.

Также группа украинских кораблей и катеров провела тактическое маневрирование с элементами уклонения от условных атак кораблей противника, в режиме онлайн обменивалась данными с целью освещения воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех.