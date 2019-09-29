Япония разместит сверхбыстрые ракеты для «сдерживания» России

СМИ сообщают, что Япония планирует принять на вооружение гиперзвуковые ракеты, на 30% превосходящие российские «Циркон» по дальности и на 300% — по скорости. Эти ракеты будут средством для «сдерживания» России

Об этом пишет агентство Avia.pro, ссылаясь на японские СМИ. Новые ракеты будут приняты на вооружение страной в период между 2025 и 2026 годом. Если быть конкретнее, то скорость нового оружия составит 25-28 тысяч км/ч или почти 23 М, в то время, как у «Циркон» скорость достигает 4-6 М.

Дальность ракет будет равна 1300 км. Из-за этого они станут реальной угрозой для российских городов, в частности для Хабаровска и Владивостока.

Специалисты также отметили, что российские зенитные ракетные системы С-400 могут перехватывать цели, движущиеся с максимальной скоростью около 17 тысяч км/ч. Поэтому они не смогут защитить Россию от потенциальных японских ракет.