Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония разместит сверхбыстрые ракеты для «сдерживания» России 

Ferra.ru 1 час назад
СМИ сообщают, что Япония планирует принять на вооружение гиперзвуковые ракеты, на 30% превосходящие российские «Циркон» по дальности и на 300% — по скорости. Эти ракеты будут средством для «сдерживания» России.
Раскрыт один из секретов гиперзвукового «Циркона»
Об этом пишет агентство Avia.pro, ссылаясь на японские СМИ. Новые ракеты будут приняты на вооружение страной в период между 2025 и 2026 годом. Если быть конкретнее, то скорость нового оружия составит 25-28 тысяч км/ч или почти 23 М, в то время, как у «Циркон» скорость достигает 4-6 М.
Дальность ракет будет равна 1300 км. Из-за этого они станут реальной угрозой для российских городов, в частности для Хабаровска и Владивостока.
Специалисты также отметили, что российские зенитные ракетные системы С-400 могут перехватывать цели, движущиеся с максимальной скоростью около 17 тысяч км/ч. Поэтому они не смогут защитить Россию от потенциальных японских ракет.
Ferra.ru: последние новости
В России рассказали, почему гиперзвуковая ракета «Циркон» будет вселять ужас в противника В России рассказали, почему гиперзвуковая ракета «Циркон» будет вселять ужас в противника В США предложили создать лазер на ядерном реакторе для противовоздушной обороны В США предложили создать лазер на ядерном реакторе для противовоздушной обороны Названо российское оружие-«кошмар» для американских авианосцев Названо российское оружие-«кошмар» для американских авианосцев
Комментарии253
Армия , Видео , Оружие , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник
Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник
СМИ назвали причину катастроф 737 Max
СМИ назвали причину катастроф 737 Max49
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому440
Стали известны подробности задержания Бочкаревой
Стали известны подробности задержания Бочкаревой26
Адмирал раскрыл тактику РФ по уничтожению авианосцев
Адмирал раскрыл тактику РФ по уничтожению авианосцев43
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
08:06
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
Политика Армия
Семью Лукашенко постигла большая утрата
04:39
Семью Лукашенко постигла большая утрата
В мире
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение