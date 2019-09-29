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Адмирал раскрыл российскую тактику уничтожения авианосных групп 

Daily Storm + ещё 7 4 часа назад
Адмирал раскрыл тактику РФ по уничтожению авианосцев
Фото: Reuters
Авианосная группа противника уничтожается специальной тактикой ведения боевых действий, рассказал РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев. По его словам, на первом этапе уничтожаются корабли противоракетной обороны, а потом корабли охранения. Основной удар по авианосцу наносится на третьем этапе противокорабельной ракетой «Гранит».
«Есть тактика ведения боевых действий, снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар «Гранитом» наносится по авианосцу», — цитирует Валуева РИА Новости.
Адмирал отметил, что эта противокорабельная ракета не самая последняя модель, стоящая на вооружении Вооруженных сил РФ.
«Гранитом» вооружены наши подводные лодки типа «Курск», надводные корабли. У «Гранита» скорость меньше, чем у ракет нового поколения «Калибр», но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам. Ракеты «Калибр» лучше, а «Гранит» — это вчерашний день. «Калибр» — более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО», — добавил адмирал.
Ранее СМИ Китая назвали российские противокорабельные ракеты «Гранит» «кошмаров авианосца». По мнению китайских экспертов, эти ракеты не только дешевы, но и эффективны.
«Это вооружение имеет большую дальность, от 20 до 650 километров. Считается, что 550 километров — это защитное внешнее кольцо авианосца США, а противокорабельная ракета «Гранит» отвечает всем потребностям России в атаке на авианосец», — писало издание Sohu.
Портал также отмечал, что эта ракета также может быть заменена ядерной боеголовкой, эквивалентной 500 тысячам тонн в тротиловом эквиваленте, которая может поражать крупные цели на воде. При этом издание обратило внимание на интервью главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, заявившего о том, что России не нужны авианосцы, а лишь оружие, способное их потопить.
Противокорабельная крылатая ракета П-700 «Гранит» — не новая разработка: она была принята на вооружение еще в 1983 году. Снаряд способен поразить цель на расстоянии до 550 километров. В боевых условиях ракета ни разу не применялась.
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Комментарии4
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Владимир Валуев , Министерство обороны , РИА Новости
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