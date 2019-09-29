Адмирал раскрыл тактику РФ по уничтожению авианосцев

Адмирал раскрыл российскую тактику уничтожения авианосных групп

Авианосная группа противника уничтожается специальной тактикой ведения боевых действий, рассказал РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев . По его словам, на первом этапе уничтожаются корабли противоракетной обороны, а потом корабли охранения. Основной удар по авианосцу наносится на третьем этапе противокорабельной ракетой «Гранит».

«Есть тактика ведения боевых действий, снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар «Гранитом» наносится по авианосцу», — цитирует Валуева РИА Новости.

Адмирал отметил, что эта противокорабельная ракета не самая последняя модель, стоящая на вооружении Вооруженных сил РФ.

«Гранитом» вооружены наши подводные лодки типа «Курск», надводные корабли. У «Гранита» скорость меньше, чем у ракет нового поколения «Калибр», но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам. Ракеты «Калибр» лучше, а «Гранит» — это вчерашний день. «Калибр» — более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО», — добавил адмирал.

Ранее СМИ Китая назвали российские противокорабельные ракеты «Гранит» «кошмаров авианосца». По мнению китайских экспертов, эти ракеты не только дешевы, но и эффективны.

«Это вооружение имеет большую дальность, от 20 до 650 километров. Считается, что 550 километров — это защитное внешнее кольцо авианосца США, а противокорабельная ракета «Гранит» отвечает всем потребностям России в атаке на авианосец», — писало издание Sohu.

Портал также отмечал, что эта ракета также может быть заменена ядерной боеголовкой, эквивалентной 500 тысячам тонн в тротиловом эквиваленте, которая может поражать крупные цели на воде. При этом издание обратило внимание на интервью главы Минобороны РФ Сергея Шойгу , заявившего о том, что России не нужны авианосцы, а лишь оружие, способное их потопить.

Противокорабельная крылатая ракета П-700 «Гранит» — не новая разработка: она была принята на вооружение еще в 1983 году. Снаряд способен поразить цель на расстоянии до 550 километров. В боевых условиях ракета ни разу не применялась.