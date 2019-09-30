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Военнослужащие Балтфлота отработали воздушное десантирование 

Вести Калининград + ещё 1 1 час назад
Военные Балтфлота отработали воздушное десантирование
Фото: РИА Новости
Прыжки с парашютом с высоты 800 метров и днём и ночью. Военнослужащие Балтийского флота отрабатывают воздушное десантирование в Калининградской области.
Тренировки проходят в полном боевом снаряжении. Прыжки выполняются из транспортно-боевых вертолётов Ми-8 на парашютных системах «Мальва» и «Арбалет».
После приземления морские пехотинцы оттачивают навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.
До конца следующей недели военнослужащим предстоит совершить свыше 150 прыжков с выполнением последующих учебно-боевых задач на земле.
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Армия , Войска , Калининградская Область
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