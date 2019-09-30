Военные Балтфлота отработали воздушное десантирование

Военнослужащие Балтфлота отработали воздушное десантирование

Прыжки с парашютом с высоты 800 метров и днём и ночью. Военнослужащие Балтийского флота отрабатывают воздушное десантирование в Калининградской области

Тренировки проходят в полном боевом снаряжении. Прыжки выполняются из транспортно-боевых вертолётов Ми-8 на парашютных системах «Мальва» и «Арбалет».

После приземления морские пехотинцы оттачивают навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

До конца следующей недели военнослужащим предстоит совершить свыше 150 прыжков с выполнением последующих учебно-боевых задач на земле.