Ради детей: Лондон хочет отправить спецназ в Сирию

СМИ сообщили о планах Лондона отправить спецназ в Сирию

По данным Mirror, Совет национальной безопасности страны не разделяет позиции премьера. Источник издания в Уайт-холле заявил, что такое решение может вызвать проблемы безопасности. Причина, по его словам, в том, что некоторые из этих детей уже подростки, которые «с детства играли с автоматами АК-47 и есть вероятность, что кто-то из них может взорвать торговый центр».