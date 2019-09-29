Ради детей: Лондон хочет отправить спецназ в Сирию

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СМИ сообщили о планах Лондона отправить спецназ в Сирию 

Говорит Москва 1 час назад
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность такой операции, чтобы вернуть британских детей из рук террористов.
По данным Mirror, Совет национальной безопасности страны не разделяет позиции премьера. Источник издания в Уайт-холле заявил, что такое решение может вызвать проблемы безопасности. Причина, по его словам, в том, что некоторые из этих детей уже подростки, которые «с детства играли с автоматами АК-47 и есть вероятность, что кто-то из них может взорвать торговый центр».
По данным СМИ, сейчас в арабской республике находится около 30 детей, чьи родители приехали из Великобритании и присоединились к запрещённой в России организации «Исламское государство».
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Армия , Видео , В мире , Борис Джонсон , Исламское государство , Сирия , Великобритания
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