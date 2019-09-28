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Два американских военных самолета провели разведку у Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Два самолета США провели разведку у Крыма
Фото: © U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 11:05 по московскому времени радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion с региональным номером 156511, взлетевший с полигона Суда-Бей в Греции, начал разведку у западных границ полуострова. Воздушное судно в течение нескольких часов курсировало вокруг Крыма на высоте почти шесть километров и со скоростью более 531 километра в час.
Кроме того, противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и полетел в акваторию Черного моря. Около 12 часов дня он приступил к разведывательной операции. Судно несколько раз облетело район вблизи южного и юго-западного побережье Крыма. На это у него ушло более двух часов.
Американские военные самолеты часто замечают у берегов российского полуострова. Минобороны призвало США отказаться от подобных действий, однако Пентагон ответил на это отказом.
По словам главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности.
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Комментарии1
Армия , Министерство обороны , Пентагон , Республика Крым
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