Раскрыт материал российского гиперзвукового «Циркона»

Перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет изготовлена из углерод-углеродного конструкционного материала типа КИМФ, который обеспечит теплозащиту оружия, пишет Avia.pro.

По словам источника агентства, это решение «позволит не только снизить вес конструкции ракеты, но и даст возможность сделать ее малозаметной целью для средств противовоздушной и противоракетной обороны» противника.

В сентябре в журнале Popular Mechanics сообщалось, что в случае, если «Циркон» будет лететь на высоте около 61 метра, то американский радар AN/SPY-1 сможет ее обнаружить лишь на расстоянии примерно 55 километров, что дает менее 20 секунд на перехват ракеты.

В сентябре газета The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, сообщила, что «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.