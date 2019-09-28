В 2022 году Бразилия начнет строительство первой АПЛ

Через три года Бразилия планирует начать строительство своей первой атомной подводной лодки. Об этом сообщили ВМС страны, ссылаясь на заявление контр-адмирала Селсу Мизутани Кога.

О планах по строительству субмарины с ядерной силовой установкой он сообщил в пятницу в рамках выставки военных технологий SC Expo Defense во Флорианополисе. В ВМС Бразилии уточняют, что Кога занимается реализацией программы создания атомного подводного флота страны.

Планируется также, что к 2022 году Бразилия получит четыре дизель-электрических субмарины типа "Скорпен". Первая из них — "Риачуэло" — была спущена на воду в конце 2018 года и в данный момент проходит испытания, пишет ТАСС.