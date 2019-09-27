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Лавров отметил сдержанность России в обеспечении обороны 

РИА Новости 1 час назад
Лавров отметил сдержанность РФ в обеспечении обороны
Фото: РИА Новости
Россия проявляет предельную ответственность в сфере оборонного строительства, но делает это так, чтобы не нанести ущерб собственной национальной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Россия продолжит настойчивую работу в пользу укрепления всеобщей безопасности. В этой сфере мы действуем с предельной ответственностью, проявляя сдержанность в сфере оборонного строительства — разумеется, без ущерба для надёжного обеспечения национальной безопасности, в полном соответствии с международным правом", — заявил Лавров с трибуны ООН, выступая на Генассамблее.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ООН
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