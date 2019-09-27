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Продажу Турции С-400 назвали ошибкой 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу купить у США ЗРК Patriot наравне с российскими С-400, пишет Reuters. Отмечается, что, по словам турецкого лидера, Трамп в ответ предложил Турции и США вместе проработать этот вопрос.
Россия поставила Турции вторую батарею С-400 
На фоне таких сообщений продажа российских С-400 Турции начинает выглядеть ошибкой, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, этот шаг турецкого лидера говорит о развороте Турции в сторону Вашингтона.
«Это реверанс в сторону США и демонстрация того, что Эрдоган готов сотрудничать с Вашингтоном. Для России это означает только то, что Эрдоган не является надёжным нашим сторонником и продавать ему новые системы вооружения, типа Ми-35 нельзя. Кстати, как и передавать любые технологии. Я считаю, что на этом фоне продажа ему комплексов С-400 стала серьёзной ошибкой. Потому что теперь появление этих комплексов в Турции может составить серьёзную угрозу нам», — заявил Сивков.
Напомним, Москва и Aнкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году. США сразу же выступили против сделки и стали угрожать Aнкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако это не заставило турецкую сторону отказаться от договора. 15 сентября в министерстве обороны России заявили о том, что завершился второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию.
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Армия , Видео , Оружие , США , Турция
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