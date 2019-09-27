20 секунд на удар: США не сдержат российский «Циркон»

Российский Военно-морской флот первым установит на свои корабли и подводные лодки гиперзвуковую систему вооружения, следует из оценок американских военно-морских аналитиков. По их данным, ориентировочно Россия завершит испытания новой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» уже в следующем году. Чем ответит Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Российская гиперзвуковая крылатая ракета (ГЗРК) «Циркон» сможет летать со скоростью свыше 6000 миль в час, а ее испытания завершатся уже в следующем году, пишет Popular Mechanics. При этом ракета такого типа может быть использована для нанесения молниеносных ударов по целям на суше или авианосным ударным группам (отрядам боевых кораблей), «нокаутируя их за считанные минуты», указывает издание.

Военно-морской аналитик, использующий имя H. I. Sutton (Саттон), пишет в Forbes, что первый запуск ракеты «Циркон» с подводной лодки планируется осуществить в следующем году. Испытания, по его данным, пройдут на новой атомной многоцелевой подводной лодке ВМФ России К-561 «Казань». Саттон считает, что Россия достаточно продвинулась в технологиях создания гиперзвуковых ракет, и она будет первой страной, которая окажется способной к реальному боевому применению гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковое оружие — это оружие, которое летит к цели со скоростью от 5 до 10 махов. Крейсерская скорость полета «Циркона», по оценкам Popular Mechanics, будет находиться в районе 8 махов, или 6138 миль в час.

«Циркон» (или 3M22) разрабатывается ОАО « ВПК «НПО машиностроения» . ГЗКР входит в состав комплекса 3К22 «Циркон», кодовое обозначение которого в НАТО — SS-N-33. Ракета совершает полет на маршевом участке на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха невелико. Такая высота полета позволяет значительно увеличить дальность и скорость ракеты. Данной ракетой планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».

По оценкам Popular Mechanics, «Циркон» — двухступенчатая ракета, в которой для набора скорости используется твердотопливный ракетный двигатель. После выключения твердотопливной установки включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель. По неподтвержденным данным, дальность полета ракеты «Циркон» составляет от 400 до 1000 километров.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» планируется включить в состав вооружения атомных подводных лодок пятого поколения проекта «Хаски», разработкой которых занимается Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» . Такие ракеты также включат в номенклатуру вооружений тяжелых атомных ракетных крейсеров «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан», а также подводных лодок проекта 885М.

Многофункциональная РЛС SPY-1 с весьма высокой энергетикой, установленная на крейсерах и эсминцах УРО ВМС США типа «Тикондерога» и «Арли Берк», по оценкам Popular Mechanics, сможет обнаружить «Циркон» на дальности не более 192 миль. В этом случае работное время (время от момента обнаружения объекта до открытия огня зенитными ракетными системами) для кораблей ВМС США будет составлять не более двух минут. Именно за этот срок боевым расчетам надо будет классифицировать цель, захватить ее на тот или иной способ сопровождения и открыть огонь, чтобы атаковать «Циркон» в пределах зоны поражения соответствующей ЗРС.

С другой стороны, полагает Popular Mechanics, если «Циркон» в непосредственной близости от цели с больших высот перейдет в режим пикирования, а затем продолжит свой полет на предельно малых высотах, то вероятность поражения подобной цели для кораблей практически всех флотов мира будет равна нулю. В этом случае «Циркон» будет лететь на высоте около 200 футов (примерно 60 метров), а его дальность обнаружения стрельбовыми радиолокаторами кораблей ВМС составит всего 34 мили.

При таком сценарии у боевых расчетов атакуемого корабля остается менее двадцати секунд, чтобы захватить цель на сопровождение, открыть огонь и поразить «Циркон» хотя бы на ближней границе зоны поражения. Такие временные интервалы делают весьма маловероятным успешное уничтожение гиперзвуковой цели.

Однако не все потеряно, полагают в Popular Mechanics, отмечая, что вторая сторона может увеличить работное время, разместив свои радиоэлектронные средства на большей высоте. Это позволит обнаруживать ГЗКР типа «Циркон» на значительно больших дальностях. Правда, при этом издание не уточняет, как эта задача будет решаться технически.

Еще одна полезная мера, как пишет Popular Mechanics, — автоматизировать систему обороны корабля, позволив искусственному интеллекту реагировать на ракетные угрозы автоматически и без участия человека-оператора в контуре управления. Вместе с тем это «является рискованным предложением, если боевые действия происходят там, где могут присутствовать гражданские корабли и самолеты».

По мнению автора материала, «Цирконом» очень трудно управлять на таких высоких скоростях. В этом случае, считает издание, возможны большие промахи. Однако эта проблема снимается сама по себе, если ГЗКР будет оснащена термоядерной боевой частью. В этом случае величина промаха становится не критичной.

Большое беспокойство вызывает тот факт, отмечает Popular Mechanics, что ГЗКР «Циркон» потенциально может быть использована для осуществления так называемых «обезглавливающих ударов» против военно-политического руководства США, что подорвет его способность нанести ответный удар в ядерной войне. Сценарий «обезглавливания» предполагает, что российские подводные лодки предпринимают внезапную ядерную ракетную атаку, которая сравняет с землей Вашингтон еще до того, как руководство США сможет отдать приказ на принятие ответных мер.

Правительство США уже и без того достаточно обеспокоено угрозой массированного удара дозвуковых крылатых ракет, осуществляющих полет на предельно малых высотах. Для парирования этой угрозы развертывается Объединенная система обороны от такого типа вооружений, использующая радиолокационные средства разведки, размещенные на большой высоте. Эта система получила название JLENS (Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System).

JLENS состоит из двух оборудованных радиолокационными станциями (РЛС) аэростатов, размещенных на высоте 10 000 футов над Восточным побережьем США, которые следят за низколетящими крылатыми ракетами. Как военно-политическое руководство США планирует защищаться от «обезглавливающего удара» гиперзвуковых крылатых ракет, пока не известно.

1 марта 2018 года в послании к Федеральному Собранию президент Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», ядерная торпеда дальнего радиуса действия «Посейдон», крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие. «Циркон» — одна из шести новых систем вооружений.

Именно этим объясняется акцент России на развитие армии и научно-технического потенциала.