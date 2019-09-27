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Япония считает Северную Корею «серьезной угрозой» своей безопасности 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Япония назвала КНДР «серьезной угрозой»
Фото: РИА Новости
Япония считает вооруженные силы КНДР серьезной угрозой своей безопасности. Об этом говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.
В документе отмечается, что после встречи между лидерами США и КНДР Пхеньян заявлял о своей готовности к денуклеаризации и свертыванию ракетных полигонов.
"Но с другой стороны Северная Корея работает над уменьшением ядерного заряда и превращением его в боеголовку; обладает несколькими сотнями баллистических ракет, достигающих любой точки на всей территории нашей страны; обладает способностью к внезапной ракетной атаке против нашей страны, так как располагает мобильными ракетными установками и подводными лодками", — говорится в документе.
"Таким образом, на сегодняшний день коренных изменений в ядерной и ракетной программах Северной Кореи не произошло, и военные программы Северной Кореи по-прежнему представляют для нашей страны серьезную и вплотную приближающуюся угрозу", — резюмируют авторы.
Белая книга, описывая состояние вооруженных сил КНДР, отмечает, что нельзя отрицать вероятность того, что в ходе шестого ядерного испытания, проведенного в Северной Корее в сентябре 2017 года, была испытана водородная бомба. Также подчеркивается, что только с мая по август КНДР провела девять пусков баллистических и других ракет новой модификации.
В пятницу Белая книга обороны за 2019 год была представлена правительству Японии на его заседании.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , РИА Новости , КНДР , Пхеньян , США , Япония
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