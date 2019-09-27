США обвинили Россию в «разжигании насилия» в Сирии

Помпео обвинил Россию и Иран в «разжигании насилия» в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео возложил на Россию Иран ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию и «разжигание насилия» в Сирии «США поддерживают усилия ООН по прекращению военных действий в Сирии. Нынешнее насилие, разжигаемое Ираном и Россией, усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии и должно прекратиться, чтобы началось политическое урегулирование [конфликта]», — приводит ТАСС слова Помпео. Накануне Соединенные Штаты ввели санкции за снабжение российских сил в Сирии. В МИД России подчеркнули, что новые санкции США «абсолютно неприемлемы».

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