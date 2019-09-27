Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео обвинил Россию и Иран в «разжигании насилия» в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 45 минут назад
США обвинили Россию в «разжигании насилия» в Сирии
Фото: ТАСС
Госсекретарь США Майк Помпео возложил на Россию и Иран ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию и «разжигание насилия» в Сирии.
«США поддерживают усилия ООН по прекращению военных действий в Сирии. Нынешнее насилие, разжигаемое Ираном и Россией, усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии и должно прекратиться, чтобы началось политическое урегулирование [конфликта]», — приводит ТАСС слова Помпео.
Накануне Соединенные Штаты ввели санкции за снабжение российских сил в Сирии. В МИД России подчеркнули, что новые санкции США «абсолютно неприемлемы».
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия отреагировала на новые санкции США Россия отреагировала на новые санкции США Генсек НАТО признал технологические успехи России Генсек НАТО признал технологические успехи России Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика
Армия , Ближний Восток , Войска , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , Иран , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия обратилась с призывом ко всем странам
Белоруссия обратилась с призывом ко всем странам13
Назван второй участник дебоша в самолете Барнаул-Москва
Назван второй участник дебоша в самолете Барнаул-Москва21
Было душно: пассажирка открыла аварийный люк самолета
Было душно: пассажирка открыла аварийный люк самолета27
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма1032
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение