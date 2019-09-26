Россия подарила оружие ЦАР

Лавров заявил, что Россия в сентябре на безвозмездной основе поставила партию оружия в ЦАР

Российская сторона в сентябре на безвозмездной основе поставила для нужд армии Центрально-Африканской Республики (ЦАР) уже вторую партию оружия. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН , посвященном укреплению мира и безопасности в Африке.

"В ЦАР российские инструкторы за последние полтора года подготовили свыше 3 тыс. военнослужащих для армии этой суверенной страны. С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", — сказал министр.

Первая такая партия российских вооружений была поставлена в ЦАР в конце января — начале февраля 2018 года, туда также были командированы пять военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.

По словам Лаврова, Россия принимает участие в деятельности по обеспечению мира и безопасности в Африке в рамках международного права и с одобрения принимающих государств.

"Российское содействие обеспечению мира и безопасности в Африке основывается на международном праве, в том числе на закрепленном в Уставе ООН принципе невмешательства во внутренние дела государств, и оказывается исключительно с одобрения принимающих стран, направлено на формирование их собственных антикризисных потенциалов", — сказал он.

Министр отметил, что Россия уделяет большое внимание программам подготовки миротворцев для стран Африки и для других развивающихся государств.