США разместят в Саудовской Аравии Patriot и 200 военных

Соединенные Штаты на фоне недавних ударов по нефтяным объектам Саудовской Аравии разместят в королевстве батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, четыре радара и около 200 военных для эксплуатации этой техники. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении официального представителя американского министерства обороны Джонатана Хоффмана.
Пентагон заявил, что США разместят в Саудовской Аравии один ЗРК Patriot и 200 военных
Фото: EPA
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Армия , Войска , Пентагон , Саудовская Аравия , США
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