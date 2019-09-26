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МАГАТЭ: Иран стремительно наращивает ядерный потенциал 

News.ru 41 минуту назад
МАГАТЭ заявило о наращивании Ираном ядерного потенциала
Фото: Wikimedia Commons
Иран начал использовать усовершенствованные модели центрифуг для обогащения урана. В ближайшее время Тегеран запустит и более передовые устройства для достижения этой цели.
Мощные центрифуги установлены в нарушение соглашения 2015 года с мировыми державами, передаёт Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По данным организации, Иран рассчитывает восстановить инфраструктуру по обогащению урана в течение нескольких недель.
Ранее, как писал News.ru, в российском МИДе заявили, что перезапуск иранских центрифужных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не представляет угрозы, так как процесс контролируется специалистами Тегерана и находится под наблюдением МАГАТЭ. Исламская Республика полностью соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия, выразили уверенность во внешнеполитическом ведомстве.
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Комментарии
Армия , В мире , Оружие , МИД , МАГАТЭ , Bloomberg , Иран , Тегеран
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