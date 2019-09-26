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Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Минобороны рассказало о двух подлодках в Сирии
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
«Вчера подводная лодка, выполнявшая в течение трёх недель задачи в море, ошвартовалась, экипаж отдыхает в пункте базирования Тартус», — цитирует Интерфакс слова командира оперативного командования в дальней морской зоне Сергея Тронева.
Он добавил, что вторая подлодка пополнила запасы и готовится к выходу в море.
По его словам, на данный момент в Тартусе находятся три боевых катера и три судна обеспечения российского военно-морского флота.
Ранее на рейде сирийского порта Тартус состоялся парад кораблей ВМФ России.
20 апреля вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Москва арендует сирийский порт Тартус на 49 лет.
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Армия , Юрий Борисов , Министерство обороны , Интерфакс , Сирия
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