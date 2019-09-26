Военных пустят в цирк по военному билету

Военным могут сделать вход в цирк по военному билету

"Росгосцирк" прорабатывает вопрос с министерством обороны о посещении цирков военнослужащими по определенному документу, сообщил гендиректор "Росгосцирка" Владимир Шемякин на коллегии Минкультуры РФ

Ранее в Минкультуры состоялся конкурс на замещение должности генерального директора Росгосцирка. Он проходил в два этапа, до второго допустили двух кандидатов. Комиссия приняла решение в пользу Шемякина, который с апреля занимал должность и. о. гендиректора компании.