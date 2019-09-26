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Военным могут сделать вход в цирк по военному билету 

РИА Новости + ещё 3 31 минуту назад
Военных пустят в цирк по военному билету
Фото: РИА Новости
"Росгосцирк" прорабатывает вопрос с министерством обороны о посещении цирков военнослужащими по определенному документу, сообщил гендиректор "Росгосцирка" Владимир Шемякин на коллегии Минкультуры РФ.
Ранее в Минкультуры состоялся конкурс на замещение должности генерального директора Росгосцирка. Он проходил в два этапа, до второго допустили двух кандидатов. Комиссия приняла решение в пользу Шемякина, который с апреля занимал должность и. о. гендиректора компании.
"Мы очень много социальных программ реализуем во всех субъектах. Хочу сказать, что у нас сейчас проработки и интересный договор с Минобороны РФ: ведомство восстанавливает досуговые центры, и у нас есть обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету. Это будет выгодно и министерству обороны, и нам", — сказал Шемякин.
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Армия , Министерство обороны , Минкультуры
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