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На базе ВМФ в Сирии создан судоремонтный комплекс 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
На базе ВМФ в Сирии создан судоремонтный комплекс
Фото: РИА Новости
В пункте базирования ВМФ России в Сирии с 15 октября начнет работу судоремонтная мастерская, сообщил заместитель командира оперативного командования в дальней морской зоне по электромеханической службе Евгений Гущин.
«Судоремонтная мастерская занимает 2,1 квадратных километра. Предназначена для выполнения гарантийных ремонтов, технического обслуживания, регламентных работ кораблей и судов, находящихся в порту Тартус. Сейчас идет монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать», — приводит слова Гущина РИА «Новости».
Он уточнил, что главной задачей комплекса будет оперативное устранение поломок и неисправностей на судах. По словам Гущина, благодаря этой судоремонтной мастерской производительность плавучей мастерской, находящейся в данный момент в Тартусе, повысится в десять раз.
Ранее сообщалось, что в Сирии начнет работу судоремонтный комплекс Черноморского флота.
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Армия , Войска , РИА Новости , Сирия
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