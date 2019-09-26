На базе ВМФ в Сирии создан судоремонтный комплекс

В пункте базирования ВМФ России Сирии с 15 октября начнет работу судоремонтная мастерская, сообщил заместитель командира оперативного командования в дальней морской зоне по электромеханической службе Евгений Гущин.

«Судоремонтная мастерская занимает 2,1 квадратных километра. Предназначена для выполнения гарантийных ремонтов, технического обслуживания, регламентных работ кораблей и судов, находящихся в порту Тартус. Сейчас идет монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать», — приводит слова Гущина РИА «Новости».

Он уточнил, что главной задачей комплекса будет оперативное устранение поломок и неисправностей на судах. По словам Гущина, благодаря этой судоремонтной мастерской производительность плавучей мастерской, находящейся в данный момент в Тартусе, повысится в десять раз.

Ранее сообщалось, что в Сирии начнет работу судоремонтный комплекс Черноморского флота.