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Военный самолёт США приблизился к российской границе 

News.ru 1 час назад
Военный самолёт США приблизился к российской границе
Фото: Andrew Arch/Wikimedia Commons
Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил Соединённых Штатов совершает разведывательный полёт вдоль российского побережья Чёрного моря.
Лайнер вылетел с авиабазы Сигонелла, находящейся на итальянском острове Сицилия, сообщил в Twitter мониторинговый ресурс Plane Radar.
Ранее News.ru писал, что три военных самолёта и дальний беспилотник США 23 сентября совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море.
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Армия , Войска , США
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