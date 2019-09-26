Военный самолёт США приблизился к российской границе 

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил Соединённых Штатов совершает разведывательный полёт вдоль российского побережья Чёрного моря.
17:30 мск.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (VP-9 [KNUW]), с бортовым номером 169332, взлетевший с авиабазы Sigonella🇮🇹, производит разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. #USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/p8FOEntnKO— PlaneRadar (@ua4wiy_) 26 сентября 2019 г.
Лайнер вылетел с авиабазы Сигонелла, находящейся на итальянском острове Сицилия, сообщил в Twitter мониторинговый ресурс Plane Radar.
Ранее News.ru писал, что три военных самолёта и дальний беспилотник США 23 сентября совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море.