Военный самолёт США приблизился к российской границе

Лайнер вылетел с авиабазы Сигонелла, находящейся на итальянском острове Сицилия, сообщил в Twitter мониторинговый ресурс Plane Radar.

Ранее News.ru писал, что три военных самолёта и дальний беспилотник США 23 сентября совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море.