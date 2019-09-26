США расширили санкции против РФ

Американская администрация внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки топлива Вооруженным силам России Сирии . Об этом объявила в четверг пресс-служба Министерства финансов США

В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как утверждается, является "подставной компанией" "Совфрахта", а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов . В черный список также внесены суда "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.

Перечисленные суда являются, согласно информации американского правительства, собственностью компании "Транспетрочарт". Американские санкции в отношении "Совфрахта" и Транспетрочарта были введены в 2016 году.

Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".