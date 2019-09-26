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На Балтийском флоте началась проверка боеготовности 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Балтфлоте началась проверка боеготовности
Фото: РИА Новости
Корабельные соединения и воинские части Балтийского флота начали плановую проверку боеготовности, в рамках которой выполняют учебно-боевые задачи в морских и сухопутных полигонах, сообщает Минобороны России.
«К мероприятиям привлечены около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также порядка 200 единиц военной и специальной техники флота», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Указывается, что целью проверки является «оценка способности приведения в установленную степень боевой готовности и готовности дежурных сил выполнить задачи по предназначению».
«С экипажами кораблей состоялись учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования. В рамках проверки в Балтийское море вышли более 20 боевых и вспомогательных единиц флота, в их числе корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, морские и базовые тральщики. Все экипажи отработали выход из главной базы в морские полигоны», — сообщили в Минобороны.
Личный состав армейского корпуса Балтфлота выполнил действия по выводу подразделений из-под удара условного противника и убытия в запасные районы: вся военная и специальная техника, а также личный состав покинули военные городки, перейдя в запасные районы и пункты базирования.
Основное внимание на маневрах уделяется работе системы управления силами и войсками Балтийского флота, организации связи и взаимодействию между ними при отработке совместных задач по внезапным вводным, отметили в ведомстве. Кроме того, будет проверена подготовка органов военного управления флота, службы военных сообщений и материально-технических служб к обеспечению переброски сил и средств.
В конце августа министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что Западный военный округ до конца 2019 года получит более 1 тыс. 300 единиц техники и проведет более 20 учений.
В феврале Шойгу заявил, что до конца года на Балтийском флоте появится танковый полк и береговой ракетный дивизион, в составе Западного военного округа — зенитный ракетный полк мобильного резерва; также двумя полками пополнится 20-я армия.
Кроме того, по его словам, российская армия за шесть лет увеличила количество высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз.
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Комментарии
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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