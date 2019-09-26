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Минобороны продолжает совершенствовать авиабазу Хмеймим в Сирии 

ТАСС + ещё 2 35 минут назад
Авиабазу Хмеймим усовершенствуют
Фото: РИА Новости
Минобороны РФ проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию российской авиабазы Хмеймим в Сирии для увеличения возможностей аэродрома. Об этом сообщил журналистам заместитель командира авиаполка.
"Продолжается реконструкция аэродрома, развивается инфраструктура всей авиабазы, в том числе жилищно-бытовые и культурно-досуговые условия", — сказал он.
По словам собеседника, Хмеймим — современная авиабаза ВС РФ, аэродром первого класса, который способен принимать все типы летательных аппаратов, от вертолетов до тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев.
"Сейчас производится реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, которая увеличит его возможности. Построены новые сооружения, в которых установлены самолеты. Данные сооружения защищают от возможных нападений боевых дронов, а также от дождя и прямых солнечных лучей", — рассказал офицер.
Он отметил, что в защитные сооружения подведена система подачи топлива, которая значительно сокращает подготовку самолета к повторному вылету.
Офицер рассказал, что сегодня летчики выполняют в основном учебно-боевые вылеты.
"В декабре 2017 года большая часть личного состава и техники была выведена в постоянные места дислокации. Сейчас на авиабаза находятся около 30 летательных аппаратов — это современные истребители Су-35С, Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ", — добавил собеседник.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Сирия
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