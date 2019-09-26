Авиабазу Хмеймим усовершенствуют

Минобороны продолжает совершенствовать авиабазу Хмеймим в Сирии

Минобороны РФ проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию российской авиабазы Хмеймим в Сирии для увеличения возможностей аэродрома. Об этом сообщил журналистам заместитель командира авиаполка.

"Продолжается реконструкция аэродрома, развивается инфраструктура всей авиабазы, в том числе жилищно-бытовые и культурно-досуговые условия", — сказал он.

По словам собеседника, Хмеймим — современная авиабаза ВС РФ , аэродром первого класса, который способен принимать все типы летательных аппаратов, от вертолетов до тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев.

"Сейчас производится реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, которая увеличит его возможности. Построены новые сооружения, в которых установлены самолеты. Данные сооружения защищают от возможных нападений боевых дронов, а также от дождя и прямых солнечных лучей", — рассказал офицер.

Он отметил, что в защитные сооружения подведена система подачи топлива, которая значительно сокращает подготовку самолета к повторному вылету.

Офицер рассказал, что сегодня летчики выполняют в основном учебно-боевые вылеты.