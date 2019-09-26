В НАТО отвергли предложение России о моратории на РСМД

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

НАТО заявили, что не доверяют предложению России ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя альянса Оана Лунгеску.

По ее словам, данная инициатива игнорирует реальную ситуацию на местах. Она также добавила, что пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий не будет считаться реальным предложением.

Она пояснила, что участники альянса оценили ракету и пришли к выводу, что она "нарушает договор о РСМД". По их мнению, оружие имеет радиус действия более 500 километров, Москва же это отрицает.

Лунгеску добавила, что Россия должна вести себя как ответственный международный субъект.

В заключении она сказала, что союзники по-прежнему "твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению".

2 августа МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД.

Договор был подписан в 1987 году. Соглашение между СССР и США предусматривало ликвидацию ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности.