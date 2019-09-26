Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД 

Газета.Ru 2 часа назад
В НАТО отвергли предложение России о моратории на РСМД
Фото: Reuters
В НАТО заявили, что не доверяют предложению России ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя альянса Оана Лунгеску.
По ее словам, данная инициатива игнорирует реальную ситуацию на местах. Она также добавила, что пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий не будет считаться реальным предложением.
Она пояснила, что участники альянса оценили ракету и пришли к выводу, что она "нарушает договор о РСМД". По их мнению, оружие имеет радиус действия более 500 километров, Москва же это отрицает.
Лунгеску добавила, что Россия должна вести себя как ответственный международный субъект.
В заключении она сказала, что союзники по-прежнему "твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению".
2 августа МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД.
Договор был подписан в 1987 году. Соглашение между СССР и США предусматривало ликвидацию ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Газета.Ru: последние новости
В Крыму назвали условие для установления морской границы с Украиной В Крыму назвали условие для установления морской границы с Украиной Иран освободит танкер Stena Impero Иран освободит танкер Stena Impero Мадуро прилетел в Москву Мадуро прилетел в Москву
Комментарии
Армия , МИД , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии65
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма581
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка12
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
Умерла зарезанная бывшим мужем Гагиева
Умерла зарезанная бывшим мужем Гагиева
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение