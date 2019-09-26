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Пушилин: ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии 

ТАСС + ещё 4 32 минуты назад
В ДНР отказались от услуг белорусских миротворцев
Фото: РИА Новости
Донецкая народная республика (ДНР) ценит вклад Минска в дело мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии. Об этом в четверг заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в четверг сказал, что его страна готова участвовать в урегулировании в Донбассе различными средствами, в том числе и путем направления белорусского миротворческого контингента.
"Донецкая народная республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики. Минск является местом переговоров контактной группы. Это очень ценный и более чем достаточный вклад Беларуси в мирный процесс. Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем", — цитирует заявление Пушилина Донецкое агентство новостей.
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Комментарии
Армия , Конфликты , Украина , Денис Пушилин , Александр Лукашенко , Минск
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