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Лукашенко рассказал о желании строить ракеты вместе с Украиной 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Лукашенко заявил о желании строить ракеты с Украиной
Фото: Сергей Гриц / AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах совместного производства ракетного вооружения вместе с Украиной. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Это вам крайне выгодный был проект. И [бывший президент Украины Петр] Порошенко говорил — очень выгодно, будем в этом направлении работать. Работы нет. А это миллиарды», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко не уточнил никаких подробностей этого проекта и не предоставил информации о сроках его реализации или причинах отмены. Он также подчеркнул, что у Минска «огромный интерес» к сотрудничеству с Украиной по многим направлениям.
Ранее Лукашенко заявил, что с целью повышения боеспособности своей армии Белоруссия производит собственную технику и начинает производить вооружение. По его словам, к такой политике Минск подтолкнул именно украинский опыт.
«Воевали, воевали — снаряды закончились, и потом надо у кого-то будет просить эти снаряды или патроны», — пояснил он.
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Комментарии
Армия , Оружие , Украина , Александр Лукашенко
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