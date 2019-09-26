Лукашенко заявил о желании строить ракеты с Украиной

Лукашенко рассказал о желании строить ракеты вместе с Украиной

«Это вам крайне выгодный был проект. И [бывший президент Украины Петр] Порошенко говорил — очень выгодно, будем в этом направлении работать. Работы нет. А это миллиарды», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко не уточнил никаких подробностей этого проекта и не предоставил информации о сроках его реализации или причинах отмены. Он также подчеркнул, что у Минска «огромный интерес» к сотрудничеству с Украиной по многим направлениям.

Ранее Лукашенко заявил, что с целью повышения боеспособности своей армии Белоруссия производит собственную технику и начинает производить вооружение. По его словам, к такой политике Минск подтолкнул именно украинский опыт.