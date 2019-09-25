Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не заслуживает доверия»: в НАТО ответили на предложение России 

Рамблер 16 минут назад
НАТО не считает предложение России о вводе моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе заслуживающим доверие. Об этом заявила ТАСС представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
Лунгеску подтвердила, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил письмо от российских властей, но не считает его заслуживающим доверие из-за ракеты SSC-8, которая, как считают в НАТО, нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 [классификация НАТО для ракеты 9М729] в нарушение ДРСМД», — заявила представитель альянса.
По ее словам, до полного уничтожения этой ракеты мораторий не является реальным предложением.
Лунгеску снова возложила на Россию вину за распад ДРСМД. По ее словам, союзники по НАТО более шести лет пытались призвать Россию к соблюдению договора, но она продолжала разрабатывать и развертывать SSC-8.
Комментарии242
Армия , Видео , Войска , Оружие , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: у россиян отнимут земли
Пока вы не уснули: у россиян отнимут земли3
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
ЧП в Тромсе: горит российский траулер25
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги26
России предсказали аномальную зиму
России предсказали аномальную зиму151
«Зеленский это Порошенко 2.0»
«Зеленский это Порошенко 2.0»49
Видео
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
02:21
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
Армия Украина
«Запутались парни». Скабеева о Зеленском и Трампе
01:30
«Запутались парни». Скабеева о Зеленском и Трампе
Общество
«Наслаждайтесь»: Лоза показал интимное фото
03:25
«Наслаждайтесь»: Лоза показал интимное фото
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение