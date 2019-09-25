«Нереально»: В НАТО ответили Путину

«Не заслуживает доверия»: в НАТО ответили на предложение России

НАТО не считает предложение России о вводе моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе заслуживающим доверие. Об этом заявила ТАСС представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Лунгеску подтвердила, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил письмо от российских властей, но не считает его заслуживающим доверие из-за ракеты SSC-8, которая, как считают в НАТО, нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 [классификация НАТО для ракеты 9М729] в нарушение ДРСМД», — заявила представитель альянса.

По ее словам, до полного уничтожения этой ракеты мораторий не является реальным предложением.

Лунгеску снова возложила на Россию вину за распад ДРСМД. По ее словам, союзники по НАТО более шести лет пытались призвать Россию к соблюдению договора, но она продолжала разрабатывать и развертывать SSC-8.