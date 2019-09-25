«Нереально»: В НАТО ответили Путину

НАТО считает, что предложение властей России ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) "нереально, поскольку Москва развернула ракету SSC-8". Об этом корреспонденту ТАСС заявила в среду представитель альянса Оана Лунгеску.
"Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729 — прим. ТАСС) в нарушение ДРСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением", — утверждала она.
По словам Лунгеску, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от властей России с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
"Мы можем подтвердить, что генеральный секретарь НАТО получил письмо от российских властей", — сказала она.