«Нереально»: В НАТО ответили Путину

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НАТО утверждает, что предложение РФ ввести мораторий на РСМД нереально из-за ракеты SSC-8 

ТАСС 49 минут назад
НАТО считает, что предложение властей России ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) "нереально, поскольку Москва развернула ракету SSC-8". Об этом корреспонденту ТАСС заявила в среду представитель альянса Оана Лунгеску.
"Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729 — прим. ТАСС) в нарушение ДРСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением", — утверждала она.
По словам Лунгеску, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от властей России с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
"Мы можем подтвердить, что генеральный секретарь НАТО получил письмо от российских властей", — сказала она.
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Комментарии52
Армия , Видео , Войска , Оружие , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС , Москва
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