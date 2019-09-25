«Это нонсенс»: в НАТО отвергли идею Путина о неразмещении ракет

Владимир Путин направил послания главам нескольких десятков государств, в том числе входящих НАТО . Он предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и ряде других регионов ракет средней и меньшей дальности. Однако при этом источник в одной из стран альянса заявил, что предложение Москвы не рассматривается там всерьез, поскольку считается, что РФ уже развернула подобные ракеты на своей территории.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин направил обращения в столицы нескольких десятков стран с призывом ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в дипломатических кругах НАТО.

«Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем», — говорится в письме президента России, передает НСН.

Путин также подчеркнул, говорится в публикации, что Россия готова доказать «на деле» серьезность своего предложения, перейдя к неким верификационным мерам.

Источник «Коммерсанта» в МИДе одной из стран НАТО заявил, что российские власти предлагают мораторий на ракеты, хотя сами их уже якобы развернули. Он также назвал «нонсенсом» предложение Кремля.

Неделей ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что Россия — в отличие от США — не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности.

«Кроме того, Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства», — заявили в МО.

17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская сторона продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракеты, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он сослался на некие «независимые разведданные».

По словам Столтенберга, еще несколько лет назад Россия якобы начала разрабатывать и размещать в Европе ракеты средней дальности, которые обладают ядерным потенциалом — мобильные и малозаметные.

За пару недель до этого президент России Владимир Путин отметил, что Министерство обороны, МИД и Служба внешней разведки (СВР) будут теперь еще пристальнее следить за появлением в Европе американских ракет.

«Угрозы будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон», — заявил российский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , в свою очередь, заявил, что выход США из ДРСМД влечет за собой новый виток гонки вооружений, в которой РФ участвовать не намерена, передает ФАН.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США — 846 ракет.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон «приостанавливает» выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на этой 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Вскоре после этого Трамп сообщил о намерении заключить новое — «лучшее» — международное соглашение.

«Надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть», — заявил он.

3 июля президент России Владимир Путин подписал зaкон о приостaновке Договорa о ликвидации рaкет средней и меньшей дaльности. В нaчaле 2019 годa США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нaрушении договорa. Российский лидер нaзвaл решение Вашингтонa «прямым шaгом к рaсшaтывaнию всей системы договоренностей в сфере междунaродной безопaсности».